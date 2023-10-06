Певицы отреагировали на смерть матери довольно сдержанно.

Во временно оккупированном Крыму умерла Лариса Опанасюк - коллаборантка и мать известных солисток дуэта ANNA MARIA. Женщине было 60 лет, она боролась с болезнью в медицинском учреждении.

РосСМИ, рассказывая об Опанасюк, не сообщают детали о том, какие у нее были проблемы со здоровьем. А дочери женщины прокомментировали информацию о ее смерти довольно сдержанно. Певицы не стали прямо говорить о матери, а лишь намекнули на то, что им тяжело.

"Коко Шанель однажды сказала что-то вроде этого: "Чем тебе тяжелее в душе, тем лучше ты должен выглядеть". Больше не скажем ничего... Кто знает - тот поймет. А для других - у нас все хорошо. Настроения нет, но собираемся вместе и готовимся к мероприятию", - написали солистки на своей странице в Instagram.

Видео дня

Что известно о матери певиц из дуэта ANNA MARIA

В 2014 году мать певиц не выступила против оккупации Крыма. Она осталась на полуострове и начала работать на россиян. Опанасюк была так называемым "заместителем председателя правительства", а затем стала "уполномоченной по правам человека". С этой должности ее уволили в мае 2023 года.

Певицы же не стали оставаться в Крыму, но в 2019 году угодили в громкий скандал. Тогда дуэт ANNA MARIA участвовал в Нацотборе на Евровидение. Певицы затруднились ответить на вопрос "чей Крым", после чего заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что мать девушек причастна к репрессиям на полуострове.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины солистки дуэта ANNA MARIA сделали заявление относительно своей позиции. Они сказали, что не должны отвечать за действия своих родителей. Кроме этого певицы заявили, что поддерживают Украину и выступают против полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: