Теперь Лариса Опанасюк не занимает должность при незаконной администрации полуострова.

Маму участниц известного украинского дуэта Anna Maria Лариса Опанасюк уволена с должности уполномоченного по правам человека незаконной администрации в Крыму. Об этом сообщают росСМИ.

Подросбностей причины увольнения пропагандисты не раскрывают, однако отмечается, что Опанасюк подала заявление по собственному желанию.

"Прекратить 24 мая 2023 года досрочно полномочия Опанасюк Ларисы Николаевны как лица, замещающего государственный пост Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым", - сказано в документе, опубликованном на сайте оккупационной власти Крыма.

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Отметим, сами исполнительницы активно поддерживают Украину. С начала полномасштабной войны Anna Maria дали огромное количество благотворительных концертов в военных госпиталях, приютах для переселенцев, в больницах для раненых украинских защитников.

Однако во время Нацотбора на Евровидение-2019 девушки не выражали такую четкую патриотическую позицию и не смогли ответить чей Крым. Сейчас же они в один голос утверждают: "Крым - это Украина, иначе быть не может. Крым был, есть и будет украинским".

Касательно мамы-предательницы девушки комментируют довольно сдержанно - участницы дуэта убеждены, что они не должны нести ответственность за слова и поступки своих родителей, так как они - взрослые люди, у которых своя жизнь.

Напомним, Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, чей Крым.

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