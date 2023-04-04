Скорсоне рассказала, что пожар случился поздно вечером.

Канадская актриса Катерина Скорсоне рассказала, что несколько месяцев назад сгорел ее дом, в котором она жила с тремя детьми и домашними питомцами.

Когда знаменитость увидела огонь, сразу же бросилась спасать своих дочерей, одна из которых страдает синдромом Дауна. К счастью, им удалось выбраться из дома и остаться в живых.

Скорсоне не рассказала, из-за чего произошло возгорание, однако уточнила, что час был поздний, они уже ложились спать.

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"Когда я готовила детей ко сну и заканчивала их купание, дым начал просачиваться сквозь затирку вокруг ванны. Когда я выглянула в коридор, река густого черного дыма уже образовалась и заполняла дом. Один факт о пожарах – они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести из дома моих троих детей, и мы выбрались из дома, не надев ничего, кроме обуви. Но мы выбрались. И за это я бесконечно благодарна", – написала актриса в Instagram.

Однако животные Скорсоне погибли во время пожара. С этой утратой семейство до сих пор не может смириться. При этом знаменитость поблагодарила всех неравнодушных, которые присылали им одежду, книги для детей и прочие принадлежности.

Чем известна Катерина Скорсоне

Скорсоне наиболее известна по ролям Амелии Шеперд, сестры Дерека Шеперда, в сериалах "Частная практика" и "Анатомия страсти", а также Алисы Хэмилтон в мини-сериале "Алиса в Стране чудес".

Напомним, 1 апреля умер известный украинский актер Александр Гетманский.

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