Артист рассказал, что у него проблемы со здоровьем: он не может улыбаться и моргать одним глазом.

У 28-летнего певца Джастина Бибера парализовало половину лица.

Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram.

Артист записал обращение к поклонникам, в котором рассказал о своем недуге.

"Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается. Значит, на этой стороне моего лица полный паралич", - рассказал о своем состоянии Бибер.

По словам артиста, у него диагностировали синдрома Рамсея Ханта. Это заболевание иногда называют опоясывающим герпесом. Оно имеет вариабельные проявления, которые могут включать поражение нижних двигательных нейронов лицевого нерва, глухоту, головокружение и боль.

Напомним, ранее супруга артиста американская модель Хейли Бибер рассказала, как перенесла инсульт, а также о своем восстановлении после операции на сердце.

Вас также могут заинтересовать новости: