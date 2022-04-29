Модель рассказала, как у нее случился инсульт.

Американская модель Хейли Бибер рассказала, как перенесла инсульт, а также о своем восстановлении после операции на сердце.

По словам Бибер, еще в марте во время обеда ей резко стало плохо. Она испытала странное ощущение, которое "прошло по ее руке до кончиков пальцев". Затем ее руки начали неметь.

Когда супруг Джастин Бибер поинтересовался, все ли с ней хорошо, она не смогла ему ответить. Тогда Хейли поняла, что у нее случился инсульт.

"Когда я хотела ответить, я не могла говорить. Правая сторона моего лица начала отвисать, я не могла произнести ни слова. Поэтому, очевидно, сразу же подумала, что у меня инсульт, полноценный инсульт", – рассказала Хейли на своем YouYube-канале.

Джастин вызвал "скорую", которая и госпитализировала Хейли. В больнице ей сделали операцию на сердце. Сейчас она восстанавливается и чувствует себя намного лучше.

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