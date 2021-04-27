Известный исполнитель Джастин Бибер опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с новой прической.
Читайте такжеЕлена Кравец станет ведущей нового шоу "Твой день"
Артист заплел себе дреды, чем и возмутил пользователей сети. Его обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением, - УНИАН).
"Бибер еще в 2017 году делал дреды, поэтому в этот раз мы не можем вновь закрыть глаза на его проступок. Ему пора понять, что фанаты не могут постоянно мириться с его культурной апроприацией", "Бибер не учится на своих ошибках, хватит оскорблять чужую расу", - пишут юзеры.
Другие новости УНИАН:
- Жена Джастина Бибера посвятила ему татуировку
- Билли Айлиш внесли в черный список в США из-за "разрушения страны"
- Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram