Ее возлюбленный ушел в первые дни полномасштабного вторжения воевать.

Украинская телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о своем муже, который добровольцем в первые дни ушел на фронт, а также ответила, боится ли, что может со временем прийти повестка и сыну.

Сначала женщина отметила, что ее любимый предчувствовал войну и даже начал готовиться к службе заранее.

"Алексей готовился к войне. Он мне постоянно говорил, что будет война. Он собирал баул и сейчас вот буквально недавно он сказал: "А ты помнишь, как ты смеялась с моего баула?", а я сказала, что до сих пор не могу постичь своим умом, как можно было такое сделать, я про русских, я до сих пор не понимаю. Это настолько полномасштабное извращение, что это невозможно понять здоровым мозгом. Он мне говорил, что Путин не остановится, они придут", - рассказала женщина в интервью журналистке Алине Доротюк.

Высоцкая говорит, что муж собирал документы, и даже имея проблемы со здоровьем, смог восстановить военный билет.

"Готовился и именно это позволило ему уже с более-менее готовым баулом идти в первый день, а не голым и босым. Это хоть как-то ему помогало там первые недели в Гостомеле, когда на маршрутках тероборону вывезли. Он мне говорит, что пусть я повоюю, а не наши дети, я это делаю для того, чтобы нашим детям не доставалась война", - добавила женщина.

Алексей сейчас в прифронтовой зоне, но Татьяна всегда очень сложно переживает моменты, когда муж не выходит на связь.

И еще одним самым страшным моментом для нее будет, если и 22-летнему сыну придет повестка.

"Да, это самый большой мой страх. Один и еще один... Я говорю: "Боже, не надо", - со слезами на глазах сказала Татьяна.

Напомним, ранее телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о любимом-военном.

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