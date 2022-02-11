По словам стилиста, которая работала с певицей, с ней не рассчитываются за проделанную работу с декабря.

Украинскую певицу Камалию обвинили в невыплате гонораров за проделанную работу во время создания одного из ее клипов.

Неприятный инцидент описала стилист София Неведомая в своем Instagram, опубликовав скриншоты переписки с сотрудниками исполнительницы.

По ее словам, с ней и с ее швеей никак не могут рассчитаться с декабря прошлого года.

"Не думала, что меня коснется такая тема, но помимо всяких несправедливостей в нашей сфере и каких-то непокрытых расходников… мне теперь тупо не отдают деньги за мою работу на клипе, работу моей швеи и наше потерянное время", – написала она.

"Начиная с 10 декабря я отработала смену (12 часов), за которую мне отдали только половину… 3 месяца не выплачивают расходники за пошив, переносят его и моей швее (которая сшила уже 2 костюма, не спав ночами), потом просто нас игнорили и сейчас мне говорят, что моих денег нет… потому что отдали не в срок. Извините, эта артистка болела каждый месяц и уезжала отдыхать, поэтому в сроке виновата я. А за свою работу на клипе я просто видимо не должна получать, потому что у них так принято относится к людям", – возмутилась стилист.

При этом она отметила, что хочет наконец-то получить деньги, рассчитаться со своими долгами и "забыть как страшный сон", что работала с такими людьми.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце января Камалия попала в больницу с двухсторонним воспалением легких и гайморитом.

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