Сейчас певица лежит под капельницей.

Украинская певица и модель Камалия попала в больницу с двухсторонним воспалением легких и гайморитом. А накануне врачи диагностировали у нее флурону - одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

"Короче, у меня целый букет осложнений. Двухстороннее воспаление легких, или поражение, как еще называют. Двухсторонний гайморит. Но я в надежных руках! Пожалуйста, не волнуйтесь! Всем крепкого здоровья и иммунитета!" – сказала Камалия.

Также она добавила, что болеет еще со времен путешествия в Финляндию. Сидеть дома она не намерена, даже несмотря на пандемию коронавируса. По словам певицы, у нее растут дети, которые хотят веселья на каникулах, а не сидеть в заточении.

Читайте такжеЭлтон Джон заразился коронавирусом и отменил концертыНапомним, ранее Камалия рассказала, что у нее плохие анализы крови и жесткое дыхание. Еще вчера ее отправили на КТ, чтобы предотвратить необратимые последствия.

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