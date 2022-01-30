Камалия уже несколько дней лежит в больнице.

Украинская певица и модель Камалия недавно попала в больницу из-за флуроны - одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Женщина две недели плохо себя чувствовала, а затем и вовсе начались осложнения.

Вот уже несколько дней она лежит под капельницей, а также ей периодически надевают кислородную маску.

"Усиленная терапия при двустороннем воспалении легких, фронтите, гайморите и синусите", – сказала певица.

Читайте также"Не стоит…": Леся Никитюк поделилась грустной новостью и расплакалась (фото)Также она добавила, что проведет в больнице еще минимум пять дней. Врачи диагностировали у нее и другие заболевания, поэтому решили изменить лечение.

"Антибиотик, который я принимала, не действовал. Повышенные лейкоциты не понижались, кровь ухудшалась. Сегодня мне назначили другое лечение. Препараты будут вводить путем капельницы на протяжении пяти дней. Верю, что все будет хорошо", – добавила Камалия.

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