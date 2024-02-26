Мужчина не признает себя виновным ни в одном обвинении.

Скандалы о сексуальных домогательствах вокруг французского актера Жерара Депардье, который снимался в фильмах "Астерикс и Обеликс", "Неудачники" и в других киноработах, не утихают. На днях снова он получил новый иск от 53-летней художницы-постановщицы Амели. Об этом пишет издание The Guardian.

Женщина утверждает, что сексуальное домогательство актера произошло в 2021 году на съемочной площадке. Ее адвокат рассказала подробности того дня.

"Пока Жерар сидел в коридоре, он жестоко схватил Амели, прижал между бедрами с феноменальной силой и касался ее талии, живота, а затем добрался до груди", - отметила женщина.

Видео дня

Она добавила, что только благодаря охраннику Депардье на съемочной площадке, этот инцидент прервался и женщина смогла "вырваться из ловушки". Тогда художница-постановщица не выдвинула обвинений, ведь не хотела портить репутацию коллег и выпуск фильма. Однако у нее остались травматические последствия, о которых адвокат сказала так:

"Она сильно испугалась и эта травма осталась на всю жизнь. У нее были приступы паники и депрессия".

Женщина предпочла забыть эту историю, но, когда Депардье опубликовал открытое письмо, в котором написал, что "никогда не обижал женщин", она не смогла молчать.

Сейчас иск о сексуальном насилии, сексистских оскорблениях и домогательствах находится в прокуратуре Парижа. Сторона Депардье пока не комментирует этот инцидент.

Что известно о секс-скандалах Жерара Депардье

75-летнего Жерара Депардье много раз обвиняли женщины в сексуальных домогательствах. Впервые это произошло летом 2018 года. Тогда его 14 женщин обвинили в насилии. Затем в октябре 2023-го Депардье опроверг все обвинения и рассказал, что никогда бы не оскорбил женщин. В конце прошлого года, одна из актрис, которая также рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Депардье - Эммануэль Дебевер - совершила самоубийство.

Напомним, недавно девушка, которая была его бывшей ассистенткой, тоже обвинила Депердье в сексуальном домогательстве.

Вас также могут заинтересовать новости: