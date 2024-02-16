Мужчина постоянно отрицает свою вину.

Французского актера Жерара Депардье, который известен по фильмам "Астерикс и Обеликс", "Неудачники" и другим киноработами, снова обвинили в сексуальных домогательствах. Новое заявление на него поступило в полицию в начале января 2024 года. Об этом пишет газета Ouest France.

На 75-летнего мужчину написала заявление молодая девушка, которая была его бывшей ассистенткой. Она отметила, что насилие со стороны актера случилось дважды. Первый раз это было у него дома в Париже, а второй - во время съемок в 2014 году. Ей тогда было 24 года.

Сам Жерар не комментирует этот инцидент, однако его адвокат уже успел высказаться так:

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"Об очередном заявлении на актера я узнал из прессы. Однако подчеркиваю, мой клиент категорически отрицает факты, которые могут быть квалифицированы, как сексуальное насилие".

Сейчас проводится расследование этого дела.

Секс-скандалы Жерара Депардье

Мужчину много раз обвиняли женщины в сексуальных домогательствах. Впервые Жерар Депардье попал в центр секс-скандала летом 2018 года. Тогда его 14 женщин обвинили в насилии. Затем в октябре 2023-го Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro - в нем он опроверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что это все неправда.

Кстати, в конце прошлого года, одна из актрис, которая также рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Депардье - Эммануэль Дебевер-совершила самоубийство.

Напомним, ранее звезда сериала "Игра в кальмара" прокомментировал обвинения в сексуальном домогательстве.

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