Женщина сделала это в день премьеры фильма о домогательствах скандального актера.

В день премьеры фильма-расследование о домогательствах французского актера с российским гражданством Жерара Депардье в Париже покончила с собой актриса, обвинившая его в сексуальном насилии.

Как сообщает "База", 7 декабря на французском телевидении вышел фильм о Жераре Депардье и его отношении к женщинам. С 2019 года более 10 женщин обвинили его в насилии, домогательствах и ненадлежащем поведении.

Одной из них была актриса Эммануэль Дебевер - она была одной из первых, кто обвинил Депардье в насилии. Актриса призналась в соцсетях, что актер домогался ее во время съемок польско-французской исторической драмы "Дантон" 1983 года. По словам Дебевера, Депардье был "монстром, который позволял себе многое". Актриса рассказала, что актер "наслаждался уединением с ней в карете и просовывал толстые лапы под юбку" – якобы "для уверенности на съемках".

Видео дня

В день премьеры фильма 60-летняя Дебевер бросилась в Сену. Спасатели вытащили женщину из воды, медики пытались спасти ее, но в больнице она умерла. По данным следствия, за восемь дней до гибели Дебевер ушла из дома и оставила сожителю "тревожную записку", содержание которой не разглашается.

Сексуальные домогательства Депардье

Жерар Депардье попал в центр секс-скандала летом 2018 года. Тогда его 14 женщин обвинили актера в насилии. В октябре 2023-го Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro - в нем он опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "устал слышать ложную информацию о себе".

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