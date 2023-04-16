Вероятно, вскоре модель во второй раз станет мамой.

Известная украинская модель Алла Костромичева заинтриговала поклонников - она показала фотографии, на которых позирует беременной.

В кадре Костромичева предстала в легком белом платье, черных колготках в горошек и серебряных туфлях. На голову она надела стильную шляпку.

Однако поклонники больше внимания обратили не на модный образ модели, а на ее животик. Сама Алла никак не прокомментировала свое интересное положение, однако фанаты убеждены, что она ждет малыша.

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Что пишут в сети

"Ноги супер, но я одна вижу животик?"

"Вы беременны?"

"И ноги, и животик красивые"

"Какая грациозная геометрия на фото"

"Вы такая красотка"

Кто такая Алла Костромичева

Алла Костромичева - украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински". Девушка сотрудничала со многими известными брендами и даже открывала их модные показы, среди которых "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Hermes", "Balenciaga", "Calvin Klein", "MaxMara", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana", "Givenchy", "Nina Ricci".

Костромичева замужем. Супругу Джейсону Капоне она родила сына Сальваторе. Мальчик появился на свет в 2015 году.

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