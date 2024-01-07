По словам Тони, сейчас она хочет пожить для себя.

Певица Тоня Матвиенко дала большое интервью Алексею Суханову, в котором рассказала и о своей личной жизни. Девушка призналась, что после рождения двух детей решила остановиться на улучшении демографической ситуации в стране.

Матвиенко рассказала, что сейчас у нее другие приоритеты. Ранее, по ее словам, с детьми ей помогала покойная мама - Нина Митрофановна, а сейчас она осталась без помощи и поддержки.

Кроме того, Тоня отметила, что ей уже за 40, поэтому о пополнении в семье она точно больше не задумывается.

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"Сразу говорю "нет". Я уже не такая молодая, это очень трудно и ответственно. Не с кем детей оставлять. Раньше мама была с Ниной. Нет, нет, нет. Я не домашняя, мне куда-то надо ехать. Нет, никакие дети. Я свое уже, все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40", - сказала Тоня.

Что касается супруга Тони - Арсена Мирзояна, то он, по словам артистки, тоже больше не хочет детей. Известно, что у него есть два сына от первого брака и дочь, которая рождена в браке с Матвиенко.

"Он не захочет. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки. Это ответственность. Хватит. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день", – добавила Матвиенко.

К слову, у Матвиенко также есть дочь от предыдущих отношений. Ульяне уже 25 лет. А Нине, которую Тоня родила в браке с Мирзояном, уже 7.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко честно призналась, почему ее старшая дочь жила с отцом.

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