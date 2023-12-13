Три недели после прощания с Ниной Митрофановной певица вообще не спала.

Певица Тоня Матвиенко впервые призналась, что смерть мамы - легендарной исполнительницы Нины Матвиенко - стала для нее огромным горем и потрясением.

Своими переживаниями Антонина поделилась в интервью Viva! По словам артистки, три недели после смерти мамы она вообще не спала.

"Постоянно было ощущение, что мама рядом, и я мысленно с ней разговаривала, знала даже, что ответит. Я сильно в себе закрылась. Не ела. Даже снотворные принимала. Антидепрессантов не пила, но в том состоянии, в котором находилась, можно было загреметь в больницу. Половина волос выпала. Люди для меня поделились на тех, кто потерял маму, и тех, кто не понимает, каково это – жить без мамы. Это совсем разные советы и соболезнования", - поделилась артистка.

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Певица решила выйти на сцену через три недели после похорон. Впрочем, она не смогла спеть первую песню. "И я начала разговаривать с людьми... Плакала, извинилась, призналась, что не могу без сцены. Ведь сцена и люди в зале – это тоже мое лекарство... Люди меня понимали и аплодировали стоя", - вспомнила Тоня.

Из депрессивного и крайне истощенного состояния певицу вытащил внезапный звонок. Тоне позвонили из университета культуры, где она преподает, и напомнили, что у ее студентов приближается экзамен.

"Я подумала - это же мои студенты, я за них отвечаю, им же могут более низкие оценки поставить на сессии. Вот меня и спасло – я вышла на работу", - рассказывает певица.

В момент смерти Нины Митрофановны рядом с Тоней были родные, а муж - певец Арсен Мирзоян - находился на гастролях в США. Певица вспоминает, что переживала организационные моменты, поэтому даже не успела выплакаться на похоронах.

"Через месяц специально пошла на большой концерт с громкой музыкой. Мне надо было выплеснуть эмоции и выкричаться так, чтобы никто не слышал", - добавила она.

Смерть Нины Матвиенко

Нина Матвиенко умерла 8 октября в Киеве. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище. Зять Нины Митрофановны рассказал, что она страдала от онкологии.

Певица Тоня Матвиенко рассказала, что четыре года назад у ее мамы появилась болезнь, о которой она даже не догадывалась. Артистка боялась умереть.

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