Она умерла в больнице.

Украинский певец Арсен Мирзоян дал интервью Славе Демину, в котором назвал реальную причину смерти Нины Матвиенко. Он рассказал, что женщина долго лежала в больнице, однако никогда не жаловалась на плохое самочувствие.

По словам Мирзояна, его теща никогда не хотела, чтобы ее видели слабой. Поэтому изначально даже не пускала к себе в палату мужчин из семьи, к ней могли заходить только женщины.

Но потом, продолжил Арсен, приходили уже все, кто был свободен. Матвиенко привозили лекарства.

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Он добавил, что Нина Митрофановна умерла от онкологии. Однако раскрывать больше подробностей он не стал.

"Все это я оставлю для Тони, если она будет давать интервью. Единственное, было чудом, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, потом ей резко стало плохо. Мы не понимали, что это могло быть. Но никто не понимал, что это так серьезно. Да, это онкология", - сказал Мирзоян.

Зять Матвиенко отметил, что она всегда считала себя здоровым человеком, у нее никогда ничего не болело. Более того, всю жизнь Нина Митрофановна сидела на диетах и вела здоровый образ жизни.

Напомним, Нина Матвиенко скончалась 8 октября в Киеве. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище.

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