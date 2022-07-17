Исполнительница уехала туда со своими детьми после того, как РФ полномасштабно вторглась в Украину.

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о том, как ее младшая дочь Нина будет учиться в Великобритании. Так, мама приняла решение отдать девочку в местную школу, чтобы та не теряла время и уже начала получать образование. По словам артистки, ее ребенок сразу пошел во второй класс.

"Дети в начальную школу идут в возрасте 4-5 лет, поэтому мы сразу попали во второй класс, потому Нине уже 6. Радует еще и то, что в первую половину дня дети занимаются в классе, а во вторую - начинаются более интерактивные занятия: танцы, музыка, прогулки по лесу. Такое всестороннее развитие личности", - рассказала супруга Арсена Мирзояна в интервью изданию "КП".

Тоня говорит - много времени уделяла занятиям с девочкой, чтобы научить ее элементарному.

"Мы ее готовили к этому: цифры и буквы знает, писать, читать и считать умеет, английский в садике изучала. Если с арифметикой сейчас у нее нет проблем, то ее знаний английского мало, чтобы изучать другие предметы. Но в нашем классе учительница из Польши, поэтому Нине она может что-то объяснить на украинском", - добавила Матвиенко.

Напомним, Тоня Матвиенко расплакалась в эфире, вспоминая о кратковременной встрече с мужем.

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