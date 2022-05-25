Арсен Мирзоян помогает военным пригонять машины из-за границы.

Украинская певица Тоня Матвиенко вспомнила, как ей удалось встретиться со своим мужем Арсеном Мирзояном в Германии. Исполнительница там давала благотворительный концерт, а ее супруг был проездом, когда покупал за границей автомобиль для украинских военных. Трогательной историей звезда поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

Тоня сказала, что не рассчитывала на визит Арсена, однако отправила ему свою геолокацию. Когда увидела мужа, была невероятно рада. Паре удалось провести вместе целый день, однако потом был болезненный момент разлуки.

"Я ему говорю: "Боже, лучше бы ты не приезжал". Это такие мучения - прощаться. У меня все прекрасно, но так же очень тяжело. Самое главное, что мы живы и здоровы", - сказала Матвиенко. Артистка не сдержала слез.

Напомним, Нина Матвиенко впервые с 25 февраля встретилась с дочкой и внучками.

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