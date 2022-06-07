В первый класс девочка пошла сейчас, а не в сентябре, как это принято в Украине.

Младшая дочь Тони Матвиенко Нина пошла в школу в Великобритании. Туда певица уехала со своей семьей после того, как Киев и другие города Украины начали обстреливать россияне. О том, что у девочки начался учебный год, Антонина сообщила в Instagram-блоге и опубликовала фото ребенка в школьной форме.

"Первая "сентября" Нины Матвиенко-младшей. Сегодня Нина впервые перешагнула порог школы. К сожалению, рано. Отпразднуем первый учебный день в Великобритании. Мы знаем, что мы здесь временно, однако ребенок должен двигаться вперед, познавать мир, узнавать что-то новое.

Сегодня мы с Ниной переживаем большой стресс, потому что столкнулись с чем-то новым. Благодарна всем, кто дал нам убежище и помощь в новой стране. Верю, что 1 сентября Нина, как и все дети из разных уголков нашей страны, будут переступать порог школы на территории свободной, независимой и непобедимой Украины!", - написала Антонина.

Напомним, Тоня Матвиенко расплакалась в эфире, вспоминая о кратковременной встрече с мужем.

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