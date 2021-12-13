Второе и третье места в конкурсе достались представительницам ЮАР и Парагвая.

Титул Мисс Вселенная в 2021 году получила представительница Индии Харнааз Сандху.

70-й международный конкурс красоты прошел 12 декабря в городе Эйлат, в Израиле. 21-летняя Сандху обошла 79 других претенденток из разных стран и территорий, в том числе мисс Парагвай Надию Феррейру и мисс ЮАР Лалелу Мсване, которые вошли в финальную тройку.

Сандху преподносит себя как активная сторонница расширения прав и возможностей женщин, говорит, что черпает вдохновение в деятельности актрисы и модели Приянки Чопры. В свободное время увлекается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы.

У Instagram-страницы новой Мисс Вселенная уже почти полмиллиона подписчиков.

Как сообщал УНИАН, победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" за 2020 год, который проходил в мае 2021-го, стала представительница Мексики Андреа Меса. Украину тогда представляла 28-летняя Елизавета Ястремская.

Конкурс 2021 года стал историческим, в частности потому, что в нем впервые приняла участие девушка из Объединенных Арабских Эмиратов.

Украину в Израиле представила 27-летняя Анна Неплях. На сцене среди прочего она показала национальный костюм с орнаментами, символизирующими все регионы ее страны.

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Автор: Катерина Комолова