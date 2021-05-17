Победительнице 26 лет, она живет в мексиканском штате Чиуауа.

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в этом году стала представительница Мексики Андреа Меса.

Читайте также"Мисс Вселенная": украинская красавица прибыла в Майами, где пройдет конкурс (фото)«Новой "Мисс Вселенная" стала представительница Мексики», - сообщается на странице конкурса в Twitter. Победительнице 26 лет, она живет в мексиканском штате Чиуауа. Андреа Меса работает программистом, поддерживает туризм в Чиуауа и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Третье место заняла участница из Перу Яник Масета, второе — бразильянка Жулия Гама, передает kommersant.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная"

В этом году финал конкурса проходил во Флориде (США).

Украину на конкурсе представляла 28-летняя Елизавета Ястремская.

В 2020 году конкурс не проводился.

Титул «Мисс Вселенная-2019» принадлежит представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

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Автор: Ирина Погорелая