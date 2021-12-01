Модель уже выбрала вечерний наряд и национальный.

Украинская модель и экс-участница "Холостяка" Анна Неплях в скором времени представит нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Для выхода на сцену она подготовила уже несколько нарядов - национальный и вечерний.

По словам Неплях, в создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу. Общий вес костюма составляет более 15 кг.

Читайте такжеМодные зимние куртки 2021-2022: главные тренды сезона"Каркасная юбка костюма украшена 25 пяльцами с вышивками - это столько, сколько существует регионов Украины, включая Донбасс и Крым. Корсет костюма сплетенный из натуральной лозы. Его фактура - дань распространенному в Украине искусству лозоплетения. Наплечная конструкция создана в виде гигантского пяльца и ткани с вышивкой, что символизирует полотенце в процессе вышивания. Цветы на плечевой конструкции - именно те, которые используются в создании традиционных украинских венков", - рассказала Анна.

А вот для вечернего выхода она подобрала менее пышное платье, но выглядит оно очень эффектно. Золотое платье с множеством пайеток изготовил бренд Atelier Zuhra. Его няряды носят Ева Лонгория, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера и жены арабских шейхов.

Напомним, ранее "Мисс Украина Вселенная" Неплях попала в серьезное ДТП.

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Автор: Диана Могилевич