На фото запечатлены певица, ее мать с отцом, а также ее сын и брат.

Украинская певица Тина Кароль редко говорит о своей семье и старается держать личную жизнь в тайне. Однако фанаты все равно находят редкие кадры артистки с ее родственниками и делятся ими в сети.

Так, в одном из фан-аккаунтов Кароль в Instagram появилось архивное фото, на котором певица запечатлена со своей семьей: родителями, братом и сыном.

На редком снимке, который был сделан много лет назад, Кароль выглядит совсем молодой. В те времена певица носила длинные волосы, а ее сын был еще маленьким.

Поклонники пришли в восторг от архивного фото Кароль и ее семьи. Они отметили, что певица настолько редко показывает фанам своих родственников, что те уже начали забывать, как они выглядят.

"Тина такая счастливая тут, здорово как", "какое теплое фото", "Нет никого дороже семьи", "такие солнышки", "впервые вижу это потрясающее фото", "Евгения не хватает", - написали комментаторы.

Напомним, ранее Тина Кароль прогулялась по городу в одном халатике.

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