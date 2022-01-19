На редком снимке Кароль выглядит совсем молодой / фото - УНИАН, Вальдемар Горлушко

Украинская певица Тина Кароль редко говорит о своей семье и старается держать личную жизнь в тайне. Однако фанаты все равно находят редкие кадры артистки с ее родственниками и делятся ими в сети.

Так, в одном из фан-аккаунтов Кароль в Instagram появилось архивное фото, на котором певица запечатлена со своей семьей: родителями, братом и сыном.

На редком снимке, который был сделан много лет назад, Кароль выглядит совсем молодой. В те времена певица носила длинные волосы, а ее сын был еще маленьким.

Поклонники пришли в восторг от архивного фото Кароль и ее семьи. Они отметили, что певица настолько редко показывает фанам своих родственников, что те уже начали забывать, как они выглядят.

 В сети появилось архивное фото Кароль и ее семьи / фото - instagram.com/_fantina

"Тина такая счастливая тут, здорово как", "какое теплое фото", "Нет никого дороже семьи", "такие солнышки", "впервые вижу это потрясающее фото", "Евгения не хватает", - написали комментаторы.

Напомним, ранее Тина Кароль прогулялась по городу в одном халатике.

Вас также могут заинтересовать новости: