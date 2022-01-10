Поклонники с юмором восприняли ее видео для TikTok.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в своих соцсетях видео, на котором подходит к дороге в белом махровом халате и с полотенцем на голове, а в руке она держит чашку.

Такой ролик звезда записала под свою новую песню "Красиво", а в конце сказала: "Дура".

Читайте такжеПосле 40 лет: 5 известных женщин, вышедших замуж в позднем возрастеПоклонники с юмором восприняли это видео и отметили, что чем дальше - тем интереснее наблюдать за Кароль.

"Автостопом до Лондона", "Еду такой за рулем и вижу полуголую Тину Кароль", "Путешественница наша", "Тебе не холодно?", "Нам интересно, кофе еще не остыло?", "Приключения продолжились?", "И никто не подобрал", - шутят в комментариях поклонники.

Напомним, ранее Тина Кароль поразила поклонников сложным шпагатом.

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