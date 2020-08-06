Молодая жена 53-летнего Венсана Касселя засветила шикарную фигуру в бикини
16:17, 06 августа 2020Звезды
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Тина Кунаки опубликовала новое фото.
Тина показала фигуру / instagram.com/tinakunakey
23-летняя супруга актера Венсана Касселя и по совместительству модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
Девушка подобрала голубой раздельный купальник, который подчеркнул ее изящную фигуру. Стоит ответить, что девушка выглядит сногсшибательно.
Как сообщал УНИАН, жена Венсана Касселя засветила растяжки на попе и торчащие соски.
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