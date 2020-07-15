Жена Венсана Касселя засветила растяжки на попе и торчащие соски (фото)
12:52, 15 июля 2020Звезды
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Модель не стесняется несовершенств на своем теле.
Тина показала фото / instagram.com/tinakunakey
Жена Венсана Касселя и по совместительству популярная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике.
Так, 23-летняя девушка приняла участие в рекламной фотосессии белья для бренда Cuup. На кадрах Тина предстала в полупрозрачном нижнем белье, через которое просвечиваются ее соски.
Тина показала грудь / instagram.com/tinakunakey
Фанаты девушки отметили, что на ее попе видно растяжки, которые появились вероятно после рождение ребенка.
Тина показала попу / instagram.com/tinakunakey
Как сообщал УНИАН, жена Венсана Касселя родила ему дочь.
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