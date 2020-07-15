Жена Венсана Касселя засветила растяжки на попе и торчащие соски (фото)

Модель не стесняется несовершенств на своем теле.

Жена Венсана Касселя и по совместительству популярная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике.

Так, 23-летняя девушка приняла участие в рекламной фотосессии белья для бренда Cuup. На кадрах Тина предстала в полупрозрачном нижнем белье, через которое просвечиваются ее соски.

Фанаты девушки отметили, что на ее попе видно растяжки, которые появились вероятно после рождение ребенка.

Как сообщал УНИАН, жена Венсана Касселя родила ему дочь.

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