Загадочная артистка рассекретила свою внешность.

Украинская певица Klavdia Petrivna, которая ворвалась в украинский шоу-бизнес и стала одной из самых популярных артисток, до сих пор пряталась под масками и большими шляпами. Поклонники ничего не знают о загадочной артистке, но ее песни сразу пришлись им по душе.

На этот раз исполнительница решила частично показать свое лицо и рассекретила цвет волос. Звезда стала гостьей музыкального проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи". Вместе они создали новую версию песни "Нарисуй мне ночь".

На шоу Klavdia Petrivna появилась в эффектном образе. Она сменила свою мантию-кимоно на элегантное платье синего цвета, которое подчеркивало ее фигуру. Без шляпы и маски на этот раз все же не обошлось. Однако они уже не так скрывали лицо певицы.

Видео дня

Заметно, что у артистки белокурые волосы. Часть черт лица, которые видны под маской, в очередной раз доказали, что Klavdia Petrivna - это точно не певица Маша Кондратенко.

Однако в сети также предполагали, что под загадочным псевдонимом и масками скрывается молодая певица Соломия Опрышко. В комментариях под видео фанаты сразу предположили, что именно она и есть Klavdia Petrivna.

"Наконец видно, что это Соломия Опрышко. Черты лица идентичны, поэтому, видимо, пора рассказать зрителям, кто же эта Соломия", - написал один из поклонников.

Стоит указать, что на шоу девушка так и не рассекретила своего имени. Но она поделилась, сколько лет уже занимается музыкой.

"Я с 5 лет в музыке. Это не мало и не много. И на самом деле это очень облегчает задачу в каком-то плане. Пока большего я не могу рассказать, чем я занимаюсь, но наступит время и все карты приоткрою", - сказала девушка.

К слову, Klavdia Petrivna известна песнями "Найди мене", "Імператори", "Я тобі брехала", "Барабан", "Я щаслива".

Напомним, ранее Klavdia Petrivna презентовала новую песню "Театр".

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