Певец рассказал неизвестный факт о коллеге.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров высказался о загадке украинского шоу-бизнеса - артистке Klavdia Petrivna. Исполнитель признался, что видел коллегу без маски и шляпы, и знает факты, о которых не догадываются поклонники.

Пивоваров рассказал о песне "Барабан", которую они вместе с Klavdia Petrivna выпустили в апреле. Певец указал, что трек был создан в рамках его проекта "Твои стихи, мои ноты".

"Я выступаю инициатором, потому что это мой проект. И в зависимости от того, какие идеи приходят ко мне, я делю. Ну, у меня есть градации, с кем я мог бы это сделать энергетически, смыслово по наполнению", - поделился Артем.

Артист отметил, что текст к композиции "Барабан" он написал еще полгода назад и планировал ее презентовать сольно. Однако позже Пивоваров познакомился с Klavdia Petrivna и решил создать дуэт. Также он опроверг информацию, что продюсер певицы - это Ирина Горовая.

"Мы познакомились с Klavdia Petrivna, с ее менеджментом. Кстати, если кому-то интересно, это не Ирина Горовая. Потому что есть люди, немало людей, которые пишут, что это ее продюсер, это не так. У нее есть отдельный лейбл "Nebo Music". И оказалось, что мы очень давно знакомы с ней, она была на многих моих концертах. И как-то так все очень быстро произошло, произошла магия", - добавил исполнитель.

После записи песни на студии Пивоваров предложил артистке впервые выступить на большой сцене. Девушка согласилась и спела "Барабан" в столичном Дворце спорта. В дополнение, Артем ответил, какой он представлял Klavdia Petrivna без маски, и оправдались ли его ожидания:

Когда я впервые услышал музыку Клавдии Петровны, я немного по-другому себе визуализировал образ этого человека. Но пообщавшись с ней я понял, что не надо судить по внешности. Потому что эта девочка действительно взрослая не по своим годам.

Кто такая Klavdia Petrivna

Украинская певица стала настоящей загадкой среди украинских звезд. Свою популярность молодая артистка получила довольно быстро. Она известна благодаря песням "Найди меня", "Я счастлива", "Я тебе врала".

В течение длительного времени поклонники пытаются понять, кто скрывается под большими шляпами и масками. Существуют предположения, что это певица Маша Кондратенко, или молодая исполнительница Соломия Опрышко. Однако команда Klavdia Petrivna не подтверждает, но и не опровергает догадки.

Напомним, ранее Артем Пивоваров заговорил об отношениях с загадочной Klavdia Petrivna.

Вас также могут заинтересовать новости: