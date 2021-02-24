Кароль предстала в соблазнительном наряде / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в мегасексуальном наряде.
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Свой образ Кароль дополнила стильными босоножками в тон и аккуратно уложенными распущенными волосами.
"Это очередной скандал", – подписала фотографию Тина.
В кадре Тина "засветила" стройные ножки / фото instagram.com/tina_karol
"Вау, это пожар!", "Как сексуально", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.
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