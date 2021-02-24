В кадре Тина "засветила" идеально плоский животик и стройные ноги.

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в мегасексуальном наряде.

Читайте такжеМаша Ефросинина показалась в секси-образе (фото, видео)Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в черном платье с вырезами, украшенном сверкающими камнями.

Свой образ Кароль дополнила стильными босоножками в тон и аккуратно уложенными распущенными волосами.

"Это очередной скандал", – подписала фотографию Тина.

"Вау, это пожар!", "Как сексуально", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.

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Автор: УНИАН