Тина Кароль ошеломила фото без макияжа: как девочка (фото)

На снимке артистка запечатлела себя вблизи.

Известная украинская певица Тина Кароль во время концертов и съемок шоу всегда выглядит великолепно. На ее лице — идеальный макияж, а ее наряды — повод для обсуждений.

Читайте также"Куколка": улыбающаяся Настя Каменских покорила сеть новым фото

Но в обычной жизни артистка не всегда пользуется косметикой. Так, в этот раз поп-звезда на своей странице в Instagram опубликовала "честное" фото, без грамма макияжа.

На снимке Кароль запечатлела себя вблизи. Что тут сказать: без мейк-апа артистка выглядит даже лучше, чем с макияжем, и намного моложе — как девочка.

Ранее ведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала новое фото. Правда, снимок не совсем удачный, ведь на лице 29-летней красотки видны мимические морщины вокруг глаз и на лбу.