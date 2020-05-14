Регина Тодоренко ужаснула морщинами на лице (фото)

Ведущая вышла на связь со своими фанами.

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, недавно угодила в грандиозный скандал из-за высказываний о домашнем насилии. Из-за этого она "пропала" из Instagram и не публиковала фото.

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Но сегодня она наконец написала пост, сопроводив его своей фотографией. Правда, снимок не совсем удачный, ведь на лице 29-летней красотки видны мимические морщины вокруг глаз и на лбу.

В посте Тодоренко рассказала о своем вчерашнем интервью изданию "Медуза", в котором она откровенно рассказала о том, как пережила скандал.

Отметим, что телезвезда все еще боится едких комментариев в свой адрес, поскольку отключила их под постом.

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян снялась в нижнем белье и "взорвала" Instagram.