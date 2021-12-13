Певица презентовала новые колготы и похвасталась стройными ножками.

Украинская певица Тина Кароль презентовала новую соблазнительную коллекцию колгот и показала фигуру в латексном боди. Артистка похвасталась стройными ножками, в комментариях случился "пожар".

Фанаты даже не пытаются сдержаться. Они пишут нецензурные комплименты под новыми фото Кароль, которые она показала в Instagram.

Певица позировала в откровенных нарядах, она выбирала соблазнительные позы и не скрывала изгибов своего тела. В комментариях поклонники пишут, что они были настолько поражены красотой Кароль, что не сразу даже заметили надписи на колготках.

"Нагло сведи с ума каждого", - написала сама певица под "горячими" фото.

"Тиночка, ваши ножки сводят с ума", "Богиня", "красивая! Как-то Тина раскрылась в последнее время, просто сгусток флюидов", "Вы выглядите стильно, привлекательно, вам подобает быть сексуальной и сниматься в этом жанре", "Лучше бы увидеть вас без чулок и боди", "Латекс вам так идет, это пожар", - пишут фаны.

Кроме боди из латекса Кароль выбрала для соблазнительной фотосессии откровенное боди из черной ткани. Певица ошеломила фанов не только стройными ножками, а еще и максимально глубоким декольте.

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Автор: Виолетта Орлова