Певица вспомнила свой путь к большой сцене.

Известная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам архивное видео. На кадрах, которые были сняты в 2005 году, звезда выступала в Юрмале, тогда ее заметила Алла Пугачева.

По словам певицы, она приехала на большую сцену прямо из общежития. 18 лет назад Кароль не знала, как быть артисткой, однако все же решилась выступать.

"Господи, сколько промелькнуло сейчас перед глазами. 2005 год, я прямехонько из общежития приехала на большую сцену. Я не знала, как быть артистом, что такое сценическое мастерство. Единственное, что понимала: я готова пройти этот путь! Но знать и идти по пути - это разные вещи. Видео с кассеты VHS с зажеванной лентой стало сегодня триггером, что ничего невозможного не существует", - написала Кароль.

Архивные кадры умилили сеть. Поклонники отметили, что помнят это выступление. Также они пишут:

"Переломным моментом было когда выключили микрофон, а вы продолжили - так родилась звезда"

"18 лет назад мне было 6, я собиралась в школу в 1 класс, мама купила мне папку для тетрадей с вашим фото, Тина, именно с этого выступления"

"Помню это выступление, смотрела прямую трансляцию, очень любила этот песенный конкурс. Действительно, в этой жизни нет ничего невозможного".

Тина Кароль в 2005 году - архивное видео

Напомним, недавно игривая Тина Кароль блеснула формами в новой фотосессии.

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