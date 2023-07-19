Популярная украинская певица тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией, где она предстала в очень игривом настроении. Знаменитость позировала в стильном образе - джинсах с высокими разрезами на бедрах и молочном топе.
Интересно, что топ сделан с глубоким декольте и открытой спинкой. Поэтому образ Кароль получился достаточно соблазнительным. Дополнила она его легким макияжем с акцентом на красные губы. Волосы артистка собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у виска.
"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние", - подписала фото певица.
Стоит отметить, что этими фото Кароль произвела ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее комплиментами:
- "Как можно быть такой богиней?"
- "Просто невероятный образ, а модель завораживает"
- "Королева"
- "Это просто шик"
- "Волшебная красотка"
- "Без слов. Ты - идеал"
Напомним, ранее Тина Кароль в кружевном боди восхитила глубоким декольте.