Артистка впечатлила своих поклонников новыми снимками.

Популярная украинская певица тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией, где она предстала в очень игривом настроении. Знаменитость позировала в стильном образе - джинсах с высокими разрезами на бедрах и молочном топе.

Интересно, что топ сделан с глубоким декольте и открытой спинкой. Поэтому образ Кароль получился достаточно соблазнительным. Дополнила она его легким макияжем с акцентом на красные губы. Волосы артистка собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у виска.

"Быть в ресурсе – новая парадигма современности. Сложная формула успеха, но что тяжелее всего в ней? Это стабильность, да еще и в наше время. Эмоциональная стабильность, физическая красота и сияние", - подписала фото певица.

Видео дня

Стоит отметить, что этими фото Кароль произвела ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее комплиментами:

"Как можно быть такой богиней?"

"Просто невероятный образ, а модель завораживает"

"Королева"

"Это просто шик"

"Волшебная красотка"

"Без слов. Ты - идеал"

Напомним, ранее Тина Кароль в кружевном боди восхитила глубоким декольте.

Вас также могут заинтересовать новости: