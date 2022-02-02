Известная украинская певица Тина Кароль поделилась серией фото из Лондона.
Снимки она опубликовала в своем Instagram со словами:
"Пой, читай, мечтай. В суете будней найдите время для себя".
Подписчики приятно удивились и пришли в восторг от "живых" фото Кароль:
"Безумно нравятся такие life посты, мы очень ждали!", "Эти живые посты – лучшее, что случилось с Instagram", "Аж пищать начала от лайфа в профиле", "Очки, Тинусь, топовые!", "Какие красивые кадры", "Лучший контент – живой", "Очередной живой пост, Тина Григорьевна, вы нас балуете", "Потихоньку рабочая страница, превращается в личный блог. Как же мы ждали этого!", "Это что, новая эра Instagram Тины?".
Читайте такжеНазваны главные секс-символы украинского шоу-бизнеса (фото)Ранее Кароль опубликовала в соцсетях шуточное видео, на котором она подходит к дороге в белом махровом халате и с полотенцем на голове, а в руке держит чашку.