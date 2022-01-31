Артистка показала фрагменты клипа, полную версию команда решила сделать платной.

Мегапопулярная украинская певица Тина Кароль в последнее время удивляет своих поклонников совершенно новым звучанием и отходом от стереотипа о том, что она - исполнительница грустных лирических песен.

А сегодня, 31 января, артистка решила опубликовать на своей странице в Instagram фрагмент неизданного клипа от известного режиссера Алана Бадоева.

"Этой видеоработе 10 лет! Никто не видел ее, кроме нас с Аланом Бадоевым. Тайное стало явным", - написала Кароль и сопроводила текст хештегом #сохранимлюбовь.

Очевидно, речь идет о клипе на песню "Переживем измены". Эта композиция вошла в альбом "9 жизней", изданный в 2010 году.

В кадрах Тина предстала в объятиях мужчины-актера. Очевидно, видео посвящено любви. Отметим, что в этом клипе звезда появилась с короткими кудрявыми волосами, которые когда-то были ей очень к лицу.

Ранее украинская певица Тина Кароль выступила в Тбилиси на шоу "Танцы со звездами". Вместе с певцом Анри Джохадзе она исполнила свою песню "Красиво" на двух языках - английском и грузинском. Для выступления Кароль выбрала платье длины миди от David Koma.

Вас также могут заинтересовать новости: