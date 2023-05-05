Известный телеведущий живет в Киеве с женой и детьми.

Ведущий Тимур Мирошниченко впервые показал свои апартаменты. Сейчас он живет в Киеве с женой и детьми. Квартира только после ремонта - его начали делать незадолго до полномасштабной войны, и продолжили уже после того, как Киевскую область освободили от оккупантов.

"И тут началось самое увлекательное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника в разбомбленных или уцелевших складах. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена - нет", - рассказал журналистам ЖВЛ Тимур.

Именно его жена Инна занималась многими организационными моментами во время ремонта. Дочь Мия тоже контролировала - она попросила, чтобы ее спальню оформили в розовых оттенках.

Апартаменты у семьи довольно светлые и просторные. Мебель подобрана в стиле минимализм. В кухне-студии, куда семья Мирошниченко пригласила съемочную группу, есть большой стол и изумрудный диван.

Напомним, недавно получивший повестку Тимур Мирошниченко ответил, пойдет ли на фронт.

Также УНИАН писал, что ведущий Мирошниченко начал процесс усыновления ребенка.

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