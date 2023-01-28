Они с женой давно мечтали усыновить ребенка. В войну многие дети остались без родителей, поэтому они решили оформить опекунство.

Ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко с супругой Инной начали процесс усыновления ребенка. Об этом они думали еще до войны, однако после 24 февраля их желание помочь хотя бы одному ребенку, оставшемуся без родителей, только усилилось. Подробнее об этом Мирошниченко рассказал в студии "Сніданку з 1+1":

"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года".

Отметим, ведущий с супругой воспитывает двоих детей: 18 июня 2018 у них родилась дочь Мия, а 19 января 2020 родился сын Марко. Тимур признался, что они хотят ребенка примерно возраста их детей, однако с полом еще не определились.

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"Возраст, плюс минус, чтобы совпадал с нашими детьми, чтобы им было комфортно всем втроем. Потому что это огромный стресс для всех. Пол у детей мы постоянно спрашиваем и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк сестренку. То Мия сестричку, а Марк почему-то снова братика", - добавил Тимур Мирошниченко.

Какие еще звезды хотят усыновить ребенка

Из-за полномасштабной войны много детей осталось без родителей и каких-либо других родственников, которые бы могли оформить над ними опекунство. Именно поэтому многие звезды начали думать над тем, чтобы подарить сиротам семью.

Например, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник заявил, что они с женой уже обсуждают этот вопрос, но осознают всю его серьезность и не торопятся.

"В марте я помню, как увидела фото и видео эвакуации детей с востока и юга. Там были также детки с Харькова. Маленькие детки, их забирали на автобусах… Я помню это, и это просто до слез. Их так много было… Эти малыши в колясочках так хотят ласки, любви. Я говорю Грише: "Ты готов взять четвертого ребенка? Усыновить? Я бы хотела очень", - рассказала Кристина Решетник.

Также телеведущий Юрий Горбунов намекнул, что они с Осадчей могут усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

"Нужно будет усыновлять и удочерять детей, которых осталось очень много. И это тоже будет на плечах всех украинцев. И это нужно будет делать. Мы даже тоже об этом думаем. Возможно, да", - комментировал Горбунов.

Напомним, Тимур Мирошниченко раскритиковал решение EBU забрать у Украины право проведения Евровидения-2023.

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