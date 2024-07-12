Ведущий также поделился, как проходит адаптация девочки в семье и обществе.

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился подробностями усыновления девочки Ангелины, которую семья взяла к себе в конце июня. Телезвезда ответил, с какими трудностями столкнулся он и его жена - правозащитница Инна - после удочерения.

Знаменитость в интервью для "1+1 Украина" рассказал, что они с любимой фактически не выбирали ребенка. Для них главным было, чтобы это была девочка, а какая именно - неважно. Выбор пал на первую анкету в списке.

"У нас с Инной не было планов выискивать какого-то конкретного ребенка на сайте Минсоцполитики с конкретным цветом волос или глаз и тому подобное. У нас была цель - помочь ребенку. Чтобы он перестал жить в детском доме, а взамен получил семью. С Ангелиной все произошло так же как и с Марселем. Первая активная анкета, которая подходит под те параметры, которые были прописаны нам специалистами из школы усыновления, нами и была рассмотрена. То есть, мы познакомились с первой девочкой, с которой нам разрешили познакомиться", - поделился Мирошниченко.

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Сейчас у Ангелины продолжается адаптация к новой жизни. По словам многодетного папы, она проходит нелегко. Мирошниченко говорит, что любому ребенку из детдома сложно приспособиться к новым реалиям и научиться жить по-другому. Но супруги прилагают все усилия, чтобы помочь 8-летней Ангелине привыкнуть к тому, что у нее теперь есть семья:

Пока трудно делать какие-то выводы. В любом случае, для Ангелины это будет длительный процесс адаптации к новым реалиям, и для нас, всех членов семьи, тоже. Поэтому, говорить, какая дочь, пока рано. Конечно, есть над чем работать, многое нужно подтягивать. Развитие любого ребенка, который всю жизнь прожил в детдоме, колоссально отстает от сверстников. Сейчас ей 8 лет и мы с Инной еще не знаем, в какой именно класс ее отдавать. Или снова в первый класс?

К слову, год назад семья усыновила также 3-летнего мальчика Марселя, а еще они воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко растрогала историей о знакомстве с названной дочерью.

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