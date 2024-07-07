Женщина рассказала, как девочка отреагировала на новость, что у нее появятся родители.

Жена известного ведущего Тимура Мирошниченко - правозащитница Инна - рассказала о первой встрече с приемной дочерью Ангелиной. Женщина поделилась эмоциями от общения с девочкой.

На днях звездные супруги стали родителями в четвертый раз, удочерив 8-летнюю Ангелину. В своем Instagram Инна опубликовала новую фотографию с дочкой и отметила, что первое знакомство состоялось онлайн, потому что девочка жила в детдоме за границей.

Правозащитница говорит, что сама встреча и ее ожидание было очень волнительным. Дело в том, что у Ангелины уже было подобное общение с предыдущими потенциальными родителями, но они не приехали за ней. Поэтому после этого Инна и Тимур переживали, поверит ли им девочка.

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"Наш первый ZOOM. Если ребенок эвакуирован за границу, то перед тем, как отправить кандидата в страну эвакуации, организовывают онлайн знакомство, задают вопросы, и если после этого сомнений нет, ребенка просят зайти. У Ангелины уже был зум, после которого никто не приехал. Теперь представьте, что ребенка сажают перед экраном и говорят: "Это Инна и Тимур, расскажи им, как прошел твой день". Будет ли желание говорить? А вдруг будет молчать или скажет "не хочу". Тогда по результатам составят акт, что знакомство не состоялось, контакт не установлен. И все...", - поделилась Мирошниченко.

Инна счастлива, что нашла контакт с девочкой и их встреча прошла хорошо. Супруги пообещали Ангелине, что заберут ее к себе и при первой же возможности они отправились в дальний путь за границу, чтобы подарить счастливую жизнь еще одному ребенку.

"Ангелина смотрит на нас и спрашивает "Вы приедете?" Мы сразу в один голос сказали "да". Потому что знали, что это уже навсегда. В этот момент она немного отклонилась назад, повернулась к воспитателю и говорит: "Так... это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?..." Мы смогли приехать только через полторы недели. Потому что сама я не решалась ехать за рулем 3500 км, а у Тимура было много работы и командировок. Эти 10 дней были тяжелым ожиданием для всех нас. Потому что я не знаю, сколько мыслей было в голове у ребенка... "А вдруг и они не приедут?.." Но мы приехали - это главное", - добавила Инна.

К слову, Тимур и Инна также воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего сына Марка и усыновленного 3-летнего мальчика Марселя.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о сложностях с приемной дочерью.

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