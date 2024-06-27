Звездные супруги показали своего четвертого ребенка.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна в четвертый раз стали родителями. Супруги удочерили еще одного ребенка.

Два месяца назад жена телезвезды впервые сообщила о желании взять в свою семью еще одного малыша. И вот только сейчас звездным супругам это удалось. Они уже успели поделиться первыми кадрами с ребенком.

Тимур и Инна, как и планировали, удочерили девочку, вероятно, в возрасте от 8 до 10 лет. На видео, которое они опубликовали в Instagram, муж и жена идут друг другу на встречу и через мгновение в кадре появятся их приемная дочь. Лицо девочки пара решила пока не показывать и поэтому она стояла спиной к камере. Инна поднимает дочь на руки, а Тимур нежно обнимает любимую и ребенка.

"+1", - лаконично подписала видео Мирошниченко.

Подписчики уже успели поздравить звездную семью с пополнением. Среди комментаторов немало украинских звезд, которые выразили свою радость и уважение к Мирошниченко:

"Поздравляю! Вы невероятные", - актриса Екатерина Кузнецова

"Поздравляю вас! Вместе, наконец-то! Интересно что почти в это время год назад у вас появился Марсель. Пусть все адаптации пройдут легко! Любви, вдохновения и сил всей Вашей большой семье!" - ведущая Валентина Хамайко

"До слез. Спасибо вам за еще одну спасенную детскую жизнь!" - певица Светлана Тарабарова

"Усыновили вы, а плачет половина ваших подписчиков. Поздравляю вашу невероятную семью"

К слову, сейчас супруги воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего Марка и усыновленного 3-летнего Марселя, который появился в их семье примерно год назад.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал 5-летнюю дочь и ее выпускной в детском саду.

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