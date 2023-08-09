Ведущий признает, что он всегда оптимистично смотрит в будущее, но при этом много работает.

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко, давший интервью Марие Ефросининой, откровенно рассказал о заработках в условиях полномасштабной войны. Артист говорит, что всегда верит в то, что все будет хорошо.

"Я просто верю в какую-то денежную фею, когда деньги нужны, они появляются", - шутит ведущий.

Он признает, что в 2021 году зарабатывал гораздо больше. А в 2022 году его доходы упали. В начале полномасштабной войны Мирошниченко спасло то, что ему платили зарплату на двух из его работ.

"Выгодно иметь много работ, где-то все равно платят зарплату. Я официальный штатный сотрудник 1+1... Это помогала. Я работаю на "Суспильном", это небольшая зарплата, но все равно, мало денег не бывает", - пояснил ведущий.

По словам Мирошниченко, он завидует людям, которые умеют строить бизнес в той сфере, которая совсем не связана с основной работой. Однако сам он связал всю свою деятельность с творчеством.

"У меня, условно говоря, есть пять работ, назовем это так. Есть телевизионная деятельность, ивенты, есть там какая-то там преподавательская деятельность... Я же говорю, я гуру тайм-менеджмента. Я очень четко и классно все раскладываю, вот у меня чем больше занятий, тем больше я сделаю", - рассказал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко - последние новости

Недавно стало известно, что ведущий забрал названного сына домой. Он и его жена усыновили мальчика из детдома. Мирошниченко признавал, что этот процесс был довольно тяжелым.

В частности, ведущий раскрыл "черные схемы" усыновления детей. По словам Мирошниченко, за то, чтобы забрать малыша из детдома, некоторые требуют деньги.

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