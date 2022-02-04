Бывшая девушка исполнителя Белла Хадид отписалась от него и от своей подруги в социальных сетях.

Папарацци заметили исполнителя The Weeknd'а и бывшую подругу его экс-девушки Беллы Хадид, Симу Хадру во время их ужина в Лос-Анжелесе.

Это не первый случай, когда 31-летнего певца (настоящее имя Абель Тесфайе) заметили с 29-летней Сими после того, как в апреле прошлого года впервые появились слухи о том, что они встречались. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Теперь пару застали вместе покидающими шикарный отель Sunset Tower в Западном Голливуде после свидания за ужином.

Читайте такжеПесня The Weeknd установила рекорд по пребыванию в рейтинге Billboard Hot 10025-летняя модель Белла Хадид, как сообщается, отписалась от The Weeknd и Сими в прошлом году после первоначальных сообщений о том, что они с ее подругой встречались, хотя до сих пор их не видели вместе.

Сими родом из Саудовской Аравии, ее отец влиятельный бизнесмен. После переезда в США девушка подружилась с Беллой Хадид, а теперь неожиданно для всех закрутила роман с ее бывшим парнем. Сими вместе со своей сестрой Хазе Хадрой, известные как Simi And Haze, – однояйцевые палестинские близнецы. Сестры создали диджейское шоу, а в 2021-м сестры запустили собственную линию косметики SIMIHAZE BEAUTY.

Белла Хадид и The Weeknd встречались с 2015 по 2019 год. Они впервые встретились в начале 2015 года. Прежде чем расстаться навсегда в августе 2019 года, звезды постоянно сходились и расходились.

Напомним, ранее Анджелина Джоли и The Weeknd "подогрели" слухи о своем романе. В этот раз пара устроила "тайное свидание" на концерте в Лос-Анджелесе, где выступил рэпер Мустафа.

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