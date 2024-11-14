Мужчина сильно изменился.

Известный украинский ведущий и звезда проекта "Говорит вся страна" Алексей Суханов показал свое архивное фото.

В частности, 50-летний мужчина решил опубликовать фотографию со студенческих лет в своем Instagram.

На снимке молодой Суханов сидит возле микрофона. Он одет в светлую рубашку, которую дополнил галстуком. Также заметно, что ведущий сменил сейчас имидж, ведь раньше ходил с усами и имел другую прическу.

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"Днем - студент, утром и вечером - диктор областного радио: 30 лет назад", - прокомментировал фото Алексей.

Реакция подписчиков

Поклонники ведущего засыпали его комплиментами в комментариях и отметили, что его сразу не узнали:

"Очень красивый, талантливый юноша"

"Вообще не узнала бы. Но вы такой красивый и крутой!"

"Какой красавец"

"Ого, какими Вы были. По глазам узнала"

"Какой вы тут классный! Хотя и сейчас ничего так".

Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов рассказал о неудачном походе в ТЦК. Он отметил, что с первого раза ему не удалось обновить свои военные данные.

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