Известный украинский ведущий и звезда проекта "Говорит вся страна" Алексей Суханов показал свое архивное фото.
В частности, 50-летний мужчина решил опубликовать фотографию со студенческих лет в своем Instagram.
На снимке молодой Суханов сидит возле микрофона. Он одет в светлую рубашку, которую дополнил галстуком. Также заметно, что ведущий сменил сейчас имидж, ведь раньше ходил с усами и имел другую прическу.
"Днем - студент, утром и вечером - диктор областного радио: 30 лет назад", - прокомментировал фото Алексей.
Реакция подписчиков
Поклонники ведущего засыпали его комплиментами в комментариях и отметили, что его сразу не узнали:
- "Очень красивый, талантливый юноша"
- "Вообще не узнала бы. Но вы такой красивый и крутой!"
- "Какой красавец"
- "Ого, какими Вы были. По глазам узнала"
- "Какой вы тут классный! Хотя и сейчас ничего так".
Напомним, ранее ведущий Алексей Суханов рассказал о неудачном походе в ТЦК. Он отметил, что с первого раза ему не удалось обновить свои военные данные.