Певица продолжает путешествовать и развлекаться в отпуске.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, прогулялась на ретро автомобилях во время своего путешествия по Кубе.

В своем Instagram исполнительница поделилась яркими фото и видео с прогулки.

"Куба – это машина времени. С чем ассоциируется Куба? Ром, сигары, ретрокары. Музыка, танцы, Че Гевара. Это была отличная прогулка на ретро автомобилях", – написала она.

"Вы красавица", "Какая ты классная", "Тебе здесь будто 18. Глаза горят от счастья", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Надо тебя на "Холостячку": экс-жена Дзидзьо прогулялась по Киеву и очаровала фанов (фото)Напомним, SLAVIA отправилась на Кубу в свой первый настоящий отпуск после развода. Ранее сообщалось, как она поплавала в океане и поделилась солнечными снимками.

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