SLAVIA проводит за границей свой первый отпуск после развода с артистом.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, новогодние праздники проводит на Кубе.

Своими заграничными "приключениями" и "горячими" фото девушка активно делится в Instagram.

Так, SLAVIA побывала в доме-музее известного писателя Эрнеста Хемингуэя, гдеон провел два последних десятилетия своей жизни, и написал повесть "Старик и море": "Здесь все осталось нетронутым, как при бывших хозяевах".

В сторис певица публикует сказочные виды Кубы, свои прогулки и откровенные фото в купальнике.

Пользователи в комментариях реагируют по-разному: "Невероятная красавица", "Снова у Мишки деньги выдурила?", "Я влюбился", "Талия вроде нормальная, а купальник не очень, надо другой", "Мне стыдно даже смотреть".

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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