Певица пообещала поклонникам показать продолжение своих приключений.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, продолжает отдыхать на Кубе.

Девушка активно делится новыми яркими снимками в Instagram.

"Океан бомбисимо! Цвет – космос. Это то, зачем я сюда прилетела. Ветряные мельницы, каяки, катамараны – попробовала все, что было на нашем пляже", – отметила она в подписи к солнечным фото.

При этом певица пообещала поклонникам показать продолжение своих приключений.

На фото SLAVIA позирует в купальнике и легкой накидке, игриво демонстрируя стройную фигуру, ноги.

"Русалка", "Самая счастливая! И пусть весь мир подождет!", "Вы невероятная красавица", "Океан любви", "На Кубе бомбово", "Класс", – отреагировали поклонники.

Читайте такжеЭкс-жена Дзидзьо сделала важный вывод после развода и назвала главный "факап"Ранее сообщалось, как SLAVIA отправилась на Кубу, в свой первый отпуск после развода.

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