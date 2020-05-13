Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

На днях артистка снова почувствовала недомогание.

51-летняя российская певица Татьяна Буланова сообщила журналистам о проблемах со здоровьем после выписки из больницы.

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"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая", — рассказала она в комментарии "СтарХиту".

Сейчас артистка лечится дома. По ее словам, пока она не сдавала тест на коронавирус.

"Надеюсь, все хорошо, это не оно (не COVID-19, - Ред.), и я скоро буду полностью здорова, — продолжает Буланова. — Тест на коронавирус пока не сдавала, но, если появится необходимость — сделаю это".

Как сообщили СМИ 11 апреля, российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.