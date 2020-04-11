Певицу Татьяну Буланову срочно госпитализировали в больницу - СМИ

Врачи оценивают состояние артистки как удовлетворительное, пишут СМИ.

Российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.

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Об этом сообщил Telegram-канал 112. "Певица Татьяна Буланова госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, утверждает 112.

Как пишут другие росСМИ, Буланова находится в сознании. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

Татьяна Буланова известна многим слушателям по песням "Мой ненаглядный", "От зари до зари", "Димка" и другим.

Ранее сообщалось, что у российской певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, произошло осложнение после пневмонии.